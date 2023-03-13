Кубанские депутаты в Госдуме предложили не лишать граждан-банкротов ипотечных квартир

Представители Краснодарского края в Госдуме внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, защищающий единственное жилье граждан в ходе их банкротства. Материалы опубликованы в электронной базе законодательного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Авторами поправок в закон о банкротстве выступили Наталья Костенко, Иван Демченко и Андрей Дорошенко.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас по закону ипотечное жилье реализуется в процедуре банкротства граждан с публичных торгов, после чего стоимость реализованного залогового жилья направляется на погашение долга перед залоговым кредитором. В результате гражданин в результате банкротства даже при отсутствии просроченной задолженности перед банком лишается единственного жилья, обремененного залогом. Аналогичные ситуации происходят также в случае приобретения военнослужащими жилья по договору целевого жилищного займа через механизм военной ипотеки.

Чтобы сохранить при личном банкротстве гражданина его единственное залоговое жилье кубанские депутаты предлагают внести в закон о банкротстве изменения и наделить суды правом утвердить отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина, по условиям которых на импотечное жилье не будет обращаться взыскание и оно не будет продаваться с публичных торгов, но гражданин должен будет рассчитывать с кредиторами согласно условиям мирового соглашения или плана реструктуризации долгов. При этом депутаты предлагают установить, чтобы для утверждения судом таких мировых соглашений или планов реструктуризации долгов не требовалось.

Законопроект кубанских депутатов зарегистрирован и направлен на рассмотрение в думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Михаил Волкодав

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