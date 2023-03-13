Доходы Кубани от курортного сбора за год выросли в 4,5 раза

Доходы Кубани от средств курортного сбора в 2022 году увеличились в 4,5 раза в сравнении с показателями 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Всего за прошлый год туристы уплатили 747 млн руб. сбора. За предыдущий год в регион поступило 165 млн руб. Высокий рост показателя в министерстве объяснили увеличением ставки сбора. В Сочи размер курортного налога увеличили с 10 до 50 руб., на других курортах — до 30 руб.

В 2022 году курортный сбор уплатили 3,6 млн человек, годом ранее — 3,1 млн туристов. По данным издания, рост был обеспечен не увеличением турпотока, а расширением территории действия курортного сбора за счет его введения в Сириусе. В 2022 году в отелях и гостиницах федеральной территории сбор уплатили 335 тыс. человек, в 2022 году — 895 тыс. человек.

Анастасия Донскова

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