Краевые власти начали проверку по обращению мобилизованных из Прикамья и Свердловской области к Владимиру Путину

Региональное министерство территориальной безопасности начало проверку по факту обращения мобилизованных из Пермского края и Свердловской области к президенту Владимиру Путину. «Краевой Минтербез в настоящий момент проверят информацию. Также в военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку фактов», - сообщили «Ъ-Прикамье» в ведомстве.

Ранее телеграм-канал «Сирена» опубликовал видеобращение мобилизованных из Прикамья и Свердловской области к Владимир Путину. Мобилизованные, прибывшие в декабре для территориальной обороны в Донецкую область, попали в распоряжение «Первой славянской бригады ДНР». Оттуда их отправили на штурм, в том числе под Авдеевку, как отмечается, «без разведки и связи с другими подразделениями». В боях погибли четверо и 17 человек оказались раненными. Военнослужащие считают, что потери были неоправданные, и обращают внимание на то, что их не обеспечивают снаряжением в нужном количестве. «Мы не отказываемся от выполнения задач по теробороне, мы отказываемся идти на неоправданный риск: с автоматами — против танков, минометов, снайперов и без поддержки. Просим разобраться в данной ситуации не на бумаге, а на месте», - говорят мобилизованные.