Главные новости за 10 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре открыли два центра по набору добровольцев в частную военную компанию «Вагнер». Их открыли в бойцовском клубе «Кузня» на улице Академика Павлова и в центре воинских искусств «Алатырь» на улице Кореновской.

Горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии перешел под управление ООО «Горные вершины», связанного с семьей экс-губернатора Кубани Александра Ткачева.

Магазины Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются в Краснодаре под новым названием. Первыми павильоны появятся в OZ Mall, сообщили «Ъ-Кубань» в информационном центре торгового центра.

Полиция организовала проверку после отравления бездомных собак на Ростовском шоссе вблизи СНТ «Строитель». Ранее в соцсетях местные жители сообщили, что нашли мертвых животных, а рядом с ними несколько дротиков.

Дмитрий Остапенко покинул пост главы УВД Краснодара. С официального сайта городской полиции уже убрали его упоминание. Кто займет пост руководителя — в пресс-службе УВД Краснодара не сообщают. Днем ранее стало известно, что господин Остапенко станет руководителем ГУ МВД по Архангельской области.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о запрете использования беспилотников. Исключения сделали лишь для беспилотников госорганов и подведомственных организаций.

Более 24,9 тыс. человек уехали за границу из Краснодарского края в 2022 году. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Футбольные клубы Крыма направили документы на получение лицензии для вступления в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

В 2022 году в Краснодарский край прибыли 153,5 тыс. граждан. Покинули регион 143,8 тыс. человек. Миграционный прирост населения составил 9,6 тыс. человек, что в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Краснодаре новый подрядчик приступил к благоустройству Николаевского бульвара. Как сообщили «Ъ-Кубань» в мэрии, им стало ООО «Веста», которое занималось строительством трамвайной ветки на улице Московской.

На Пионерском проспекте в Анапе построят четырехзвездочную гостиницу и многофункциональный гостинично-рекреационный комплекс. Их организуют на базе санатория «Родник».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии, национализированную властями республики, планируют передать малообеспеченным или многодетным семьям.

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