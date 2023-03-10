В центре Анапы построят премиальную гостиницу и санаторий

На Пионерском проспекте в Анапе построят четырехзвездочную гостиницу и многофункциональный гостинично-рекреационный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Инвестор представил проект премиального отеля из четырех корпусов с зоной коворкинга.

«Это даст возможность специалистам разных профессий, в том числе IT-сферы, обрести площадку в Анапе и запустить работу над важными общественными проектами», — говорится в сообщении.

Создание лечебно-гостиничного комплекса Rodnik Resort Hotel & Medical Spa на базе санатория «Родник» позволит открыть 500 дополнительных рабочих вакансий. Проектом предусмотрено строительство восьми корпусов, двух бассейнов с оборудованием для оздоровления.

Об объемах инвестиций и сроках реализации проектов к настоящему времени не сообщается.

Анастасия Донскова

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