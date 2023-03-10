В Краснодаре открыли два центра по набору в ЧВК «Вагнер»

В Краснодаре открыли два центра по набору добровольцев в частную военную компанию «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба Евгения Пригожина.

Центры открыли в бойцовском клубе «Кузня» на улице Академика Павлова и в центре воинских искусств «Алатырь» на улице Кореновской.

Еще по одному пункту набора добровольцев открылись в Анапе на улице Шевченко и в Новороссийске на проспекте Дзержинского.

«Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью»,— говорится в сообщении.

В общей сложности новые центры открыли в 42 российских городах, в том числе в Ставропольском крае и Ростовской области.

Анастасия Донскова

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