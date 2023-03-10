В Краснодаре новый подрядчик приступил к благоустройству Николаевского бульвара

На территории Николаевского бульвара начались работы по благоустройству. На следующей неделе будет утвержден паспорт объекта. Об этом сообщила пресс-служба краснодарской мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В ходе работ запланировано создание аллеи в центре бульвара, высадка многолетних деревьев, укладка газона, установка искусственных ограждений и теневых навесов. Первую очередь Николаевского бульвара приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Краснодарцы ждут эту зеленую зону, и мы должны оправдать все их ожидания — то, что они так отстаивали. Необходимо предусмотреть общий доступ к бульвару для всех горожан, включая маломобильных. Работа здесь должна кипеть, наращивайте темпы, внимательно отнеситесь к каждому этапу»,— подчеркивает заместитель главы Краснодара Максим Онищенко.

В 2021 году жители Краснодара выбрали для благоустройства Николаевский бульвар в рамках ежегодного голосования за общественные территории. Прежний подрядчик — ООО «Векстрой-Юг» начал несогласованную вырубку деревьев, из-за чего с ним был расторгнут контракт на 260 млн руб. В мае 2022 года прокуратура организовала проверку. Ущерб был оценен в 30 млн руб.

Новым подрядчиком благоустройства зеленой зоны является ООО «Веста», которое занималось строительством трамвайной ветки на улице Московской, сообщили «Ъ-Кубань» в краснодарской мэрии.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Веста» зарегистрировано в 2005 году в Краснодаре. Главный бенефициар — Сергей Круглов. Выручка за 2021 год — 2,9 млрд руб. Чистая прибыль составляет 6,8 млн руб.

Олег Исаев

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