Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Адыгее запретили использовать беспилотники

Глава Республики Адыгея подписал указ о запрете использования беспилотников. Документ опубликован на сайте администрации региона.

Исключения сделали лишь для беспилотников госорганов и подведомственных организаций. Запрет будет действовать до отмены режима повышенной готовности, которую ввел Президент России в октябре 2022 года.

Напомним, неизвестный летательный аппарат упал 28 февраля в поселке Новый в Гиагинском районе Республики Адыгея. Повреждения получила хозпостройка животноводческой фермы. Пострадавших из-за инцидента нет.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...