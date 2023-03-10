В Адыгее запретили использовать беспилотники

Глава Республики Адыгея подписал указ о запрете использования беспилотников. Документ опубликован на сайте администрации региона.

Исключения сделали лишь для беспилотников госорганов и подведомственных организаций. Запрет будет действовать до отмены режима повышенной готовности, которую ввел Президент России в октябре 2022 года.

Напомним, неизвестный летательный аппарат упал 28 февраля в поселке Новый в Гиагинском районе Республики Адыгея. Повреждения получила хозпостройка животноводческой фермы. Пострадавших из-за инцидента нет.

Олег Исаев

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