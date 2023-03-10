Футбольные клубы Крыма направили заявки на вступление в ФНЛ

Футбольные клубы Крыма направили документы на лицензирование вступления в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крымского футбольного союза Сергея Бородкина.

В ФНЛ приняли заявки восьми республиканских команд. По итогам рассмотрения они будут определены в Первую или Вторую лигу.

«По срокам прохождения лицензирования нельзя сказать, там несколько факторов. Сложно сказать и по ближайшему визиту руководства ФНЛ, ждем официальных документов о приезде»,— цитирует издание заявление господина Бородкина.

Глава КФС отметил, что готовность клубов выступить в следующем сезоне зависит от решения ряда вопросов. Сергей Бородкин отметил, что республиканские команды соответствуют уровню Первой лиги.

По мнению депутата ГД Романа Терюшкова, Российский футбольный союз (РФС) допустит крымчан и севастопольцев к участию в первенствах ФНЛ с 2023 года.

Анастасия Донскова

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