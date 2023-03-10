В Краснодаре магазины Zara и Bershka откроются под новыми названиями

Магазина Zara, PullPull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются в Краснодаре под новым названием. Первыми павильоны появятся в OZ Mall, сообщили «Ъ-Кубань» в информационном центре торгового центра.

«Не можем сказать точной даты, но в ближайший месяц», — объяснил собеседник из ТЦ OZ Mall. В ТРЦ «Галерея» рассказали «Ъ-Кубань», что открытие магазинов данных брендов пока не планируется.

Напомним, в октябре 2022 года Forbes со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости сообщал, что магазины испанской fashion-группы Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются уже весной 2023 года под новыми названиями. Предварительно — Ecru, DUB и Maag. Одежду будут производить на турецких и китайских фабриках.

Олег Исаев

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