Число уехавших за границу жителей Кубани в 2022 году выросло в 2,4 раза

Более 24,9 тыс. человек уехали за границу из Краснодарского края в 2022 году, сообщает Краснодарстат. В 2021 году из региона уехали в другие страны 10,4 тыс. человек.

Больше всего кубанцев (22,9 тыс.) уехало в страны СНГ. Лидером международной миграции стала Украина, куда отправились 9,4 тыс. человек. На втором месте Армения (2,4 тыс.), на третьей строчке — Казахстан (1,2 тыс.).

Среди стран дальнего зарубежья лидирует Германия. В эту страну уехало 147 человек. Отмечается, что в 2022 году положительное сальдо миграции сохранилось со странами СНГ: Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

Из-за границы в Краснодарский край в 2022 году прибыли 25,9 тыс. человек, в том числе из стран СНГ — 24 тыс. человек. Положительное сальдо миграции за год сохранилось с такими странами СНГ, как Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

В свою очередь миграционный прирост в Краснодарском крае сократился в 4,3 раза по сравнению с прошлым годом. Число прибывших из-за пределов края за отчетный период составило 153,5 тыс. человек, выбыло — 143,8 тыс. граждан.

Олег Исаев

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