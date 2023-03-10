Полиция ищет отравителей собак на Ростовском шоссе в Краснодаре

Полиция организовала проверку после отравления бездомных собак на Ростовском шоссе вблизи СНТ «Строитель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее в соцсетях местные жители сообщили, что нашли мертвых животных, а рядом с ними несколько дротиков. При этом собаки были стерилизованы, привиты и биркованы.

Полицейские изъяли тела двух животных и дротики. Ведомство установит причины гибели собак. По результатам разбирательства правоохранители установят причастных к их отравлению и примут законное решение.

Татьяна Ручкина

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