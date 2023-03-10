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Квартиру Зеленского в Ялте планируют передать малообеспеченным или многодетным семьям

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии планируют передать малообеспеченным или многодетным семьям. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что сначала в Крыму национализируют те объекты, которые «приносят доход врагу». Сергей Аксенов сообщил, что пока свою недвижимость Зеленский не сдает. Он подчеркнул, что отнять квартиру у президента Украины не является самоцелью.

В октябре 2022 года депутаты Госсовета Крыма приняли закон, который позволяет признавать собственностью республики имущество граждан недружественных государств. В декабре Сергей Аксенов отмечал, что квартиру президента Украины могут национализировать «из принципа».

Татьяна Ручкина

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