Миграционный прирост населения в Краснодарском крае снизился в 4,3 раза

По итогам прошлого года в Краснодарский край прибыли 153,5 тыс. граждан. Покинули регион 143,8 тыс. человек. Миграционный прирост населения составил 9,6 тыс. человек, что в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (41 тыс. человек), следует из данных Краснодарстата.

По данным ведомства, численность постоянного населения на 1 января 2023 года оценивается в 5,6 тыс. человек.

За прошлый год из других регионов на Кубань переехали 85,4 тыс. человек, 76,8 тыс. человек – уехали в другие субъекты РФ. Еще 25,9 тыс. человек прибыли из-за рубежа, в прошлом году этот показатель составлял 28 тыс. человек. Уехали за границу 24,9 тыс. жителей Кубани, в 2021 году – 10,4 тыс. человек.

Екатерина Мухамедова

Читайте нас в Telegram