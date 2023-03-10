Уголовное дело о незаконном сбыте сильнодействующих веществ в аптеках Краснодара передано в суд

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении владельца сети краснодарских аптек «Рождественская» Саркиса Петросяна по делу о незаконном сбыте сильнодействующих веществ. Предпринимателю предъявят обвинения по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Следователи полагают, что с 6 декабря 2019 года по 4 февраля 2021 года под руководством Саркиса Петросяна в Краснодаре был осуществлен сбыт 65 кг сильнодействующих веществ. В распространении ему помогала группировка, в которую вошли Лусинэ Петросян, Оксана Гадецкая, Оксана Левда, Надежда Чекмарева, Елена Зикеева, Донари Абашидзе, Елена Пигунова, Наиля Аббясова, Екатерина Осокина, Ирина Волобуева, Галина Цай, Ханум Бабаян, Александр Думанский, Николай Наумов и другие лица.

«Уголовное дело направлено в Верховный Суд Российской Федерации для определения его территориальной подсудности», — сообщает Генпрокуратура.

Ранее «Ъ-Юг» писал о закрытии по решению суда сети «Рождественская аптека» Саркиса Петросяна в 2018 году. Полиция выявила факты незаконной продажи противоэпилептического препарата «Лирика» в данной сети.

Анастасия Назарова