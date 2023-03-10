Аукцион на право аренды бывшего депо в Разгуляе пройдет на следующей неделе

Департамент имущественных отношений администрации Перми вновь перенес аукцион на право аренды бывшего трамвайного депо в Разгуляе. Торги пройдут 13 марта. Ранее планировалось, что аукцион состоится 9 марта, позже его отложили еще на день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Здание депо было построено в 1917 году, отнесено к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Начальная цена аукциона (размер годовой арендной платы) в соответствии с законодательством установлена в размере 1 руб. за 1 кв. м в год. Площадь всего объекта составляет 3,5 тыс. кв. м. Победитель аукциона должен будет провести работы по сохранению, реставрации и приспособлению объекта для современного использования.

На торги заявились десять участников: ООО «Инвестиционная компания “Проксима”», ООО «Альянс», ООО «Кросс», ООО «Лофт-Конструкция», ООО «Пермский центр инновационного менеджмента», индивидуальные предприниматели Самир Рагиф-оглы Азизов, Лидия Белова, Геннадий Вдовин, Роман Маилов, Евгений Шальников. Все они допущены к участию в аукционе.