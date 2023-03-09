Представительство ЕС в Грузии приветствует отзыв законопроекта об иноагентах

Представительство Евросоюза (ЕС) в Грузии поддержало решение правящей партии отозвать законопроект об иноагентах. Эта инициатива вызвала в стране массовые протесты, которые длились два дня и была осуждена на Западе.
«Мы приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта об «иностранном влиянии». Мы призываем всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы инклюзивным и конструктивным образом для достижения статуса кандидата (на вступление в ЕС.— "Ъ")»,— говорится в заявлении представительства в Twitter.
Протесты в Грузии начались после того, как 7 марта парламент страны одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вчера, 8 марта, оппозиция выдвинула два требования к властям: отозвать инициативу и освободить всех ранее задержанных на акции, но эти требования не выполнили. Сегодня. 9 марта, правящая «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона, но пообещала, что вернется к нему.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель называл законопроект противоречащим европейским ценностям и говорил, что его принятие противоречит стремлению страны вступить в Евросоюз.
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Подробности — в публикации «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».