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Борщевик против рака

Первый противоопухолевый препарат на основе ядовитого сорняка

Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарёва создали фотосенсибилизатор для лечения рака кожи, кишечника, мочевого пузыря и шейки матки. Действующее вещество препарата — экстракт борщевика Сосновского, который под воздействием облучения ультрафиолетовым светом проникает в ДНК раковых клеток и запускает механизм их самоуничтожения — апоптоз.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Такой эффект позволяет избежать рецидива и является ключевой особенностью нового препарата, отличающей его от других противоопухолевых средств. Аналогов с подобными свойствами еще не существует.

Препарат представляет собой белую жидкость. В ней присутствуют физраствор и липосомы — микроскопические пузырьки, внутри которых содержатся фуранокумарины борщевика (биологически активные соединения, способные вызывать повышение чувствительности к воздействию ультрафиолетового облучения). Оболочка наночастиц по составу близка к мембране клеток человека и биосовместима с ними. Способ применения препарата заключается в том, что сначала пациенту внутривенно вводится раствор, а через некоторое время опухоль облучается ультрафиолетом. В перспективе облучение может производиться также с помощью лазеров или оптоволоконных световодов.

«Фуранокумарины борщевика Сосновского под влиянием ультрафиолетового света необратимо связываются с ДНК опухолевых клеток. В результате клетки теряют возможность делиться и, как следствие, гибнут путем самоуничтожения (апоптоза). Липосомы, с помощью которых препарат проще проникает в ткани, лучше накапливаются в опухолях, что позволяет повышать эффективность лекарственной терапии»,— рассказал один из авторов разработки, младший научный сотрудник лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии МГУ им Н. П. Огарёва Валентин Агеев.

Фото: Предоставлено пресс-службой МГУ им. Н.П.Огарева

Фото: Предоставлено пресс-службой МГУ им. Н.П.Огарева

Он отметил, что действующее вещество после воздействия ультрафиолета навсегда связывается с ДНК раковых клеток, и даже если данная клетка перешла в спящее состояние (дормантное), то при пробуждении она все равно погибнет. Такой механизм самоуничтожения опухолевых клеток позволяет избежать возвращения болезни.

Разработчики отмечают, что препарат отличается высокой таргетностью действия, что говорит о низкой вероятности развития побочных эффектов и отсутствии влияния на жизнеспособность здоровых клеток. После введения лекарственного средства воздействие ультрафиолетом производится только на опухолевые клетки. Без облучения действующие вещества не связываются со здоровыми клетками и выводятся из организма без вреда для него.

Сейчас разработка находится на этапе доклинических исследований. Результаты опытов, проведенных на мышах и крысах, показали высокую эффективность лекарственного средства: было установлено выраженное уменьшение размера опухолей, а также полное выздоровление у 30% подопытных без возникновения рецидивов заболевания.

Фото: Предоставлено пресс-службой МГУ им. Н.П. Огарева

Фото: Предоставлено пресс-службой МГУ им. Н.П. Огарева

«Фармакология и фармация сегодня — одни из динамично развивающихся направлений в вузе. Ученые медицинского института ведут активную работу, направленную на развитие отечественных инновационных препаратов. Наши исследователи разрабатывают лекарственные средства для лечения онкологических заболеваний, диабета, препараты, контролирующие свертываемость крови. Новое средство — ультрафиолетовый фотосенсибилизатор — очередной прорыв наших ученых. В мире нет аналогов с подобными свойствами»,— прокомментировал ректор МГУ им. Н. П. Огарёва Дмитрий Глушко.

Разработка проводится в рамках стратегического проекта МГУ им. Н. П. Огарёва «Медицина будущего: таргетная фармакотерапия и здоровьесберегающие технологии» по программе Минобрнауки «Приоритет 2030».

Подготовлено при помощи Минобрнауки

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