Деньги спрятали в семье

Блогера Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 млн руб., сообщила московская прокуратура в Telegram-канале. Ее мужу — Артему Чекалину — предъявлено обвинение в пособничестве. Супруги будут находиться под подпиской о невыезде до конца расследования, сообщают СМИ. Чекалина в начале года занимала четвертое место в рейтинге самых популярных российских блогеров по версии «Медиалогии», у нее более 10 млн подписчиков в социальных сетях. Теперь Лерчек грозит до трех лет тюрьмы. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Валерия Чекалина — выпускница экономфака МГУ и одна из самых богатых блогеров России. Семь лет назад она запустила собственную линию косметики, а с 2017-го организовывает фитнес-марафоны «Идеальное тело». В некоторых клиентам обещают, что всего за месяц их талия уменьшится на 10 см. В пандемический год Лерчек, по данным Forbes, заработала $600 тыс.

А в минувший понедельник хвалила налоговую за оперативную работу: «Сегодня была в налоговой. Мне нужно было сделать цифровую подпись. Все сделали просто за секунду. Там работала такая молодая девушка, симпатичная, вежливая. Мне понравилось, прикольно».

Спустя сутки у Чекалиных прошел обыск. Судя по фото из Telegram-каналов, в 400-метровом особняке в Красногорске оперативники обнаружили 8 кг чистого золота и 10 российских паспортов, а в гараже — Tesla и Mercedes-Benz. Следствие заподозрило Лерчек в незаконном дроблении бизнеса: чтобы платить меньше налогов, она якобы распределяла деньги от фитнес-марафонов на счета мужа и родственников.

Иначе пользоваться упрощенной системой ИП она бы не смогла — из-за лимита в 150 млн руб. в год, говорит адвокат бюро «Деловой фарватер» Артем Раевский: «На практике применяются схемы, которые позволяют дробить сумму налогов, подлежащую уплате в бюджет, за счет привлечения для выполнения каких-то работ индивидуальных предпринимателей. Бывают случаи, когда это квалифицируется органами следствия как уклонение от уплаты налогов».

В соцсетях Лерчек обвиняли в мошенничестве и инфоцыганстве, что привычно для блогера такого масштаба. Но в этот раз инфлюенсер могла сама стать жертвой, не исключает медиаисследователь, сооснователь агентства Breaking Trends Юлия Загитова:

«Часто люди, которые занимаются созданием контента, могут не до конца понимать юридические тонкости.

И я знаю много случаев, когда блогеров консультирует человек, обладающий не такими компетенциями, которые нужны. Поэтому мы получаем подобные истории».

Telegram-каналы сообщают, что информацию о черной бухгалтерии Лерчек могла раскрыть ее стилист Эльвира Янковская. В прошлом году Чекалина написала на нее заявление и обвинила в продаже подделок известных брендов. Теперь уголовное дело завели на саму Лерчек. Но какой бы внушительной ни была сумма в 300 млн руб., если выплатить ее добровольно, трех лет тюрьмы можно избежать, говорит партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей:

«Здесь самое главное, чтобы дело прекратили на этапе следствия. Если оно уйдет в суд, такое погашение будет рассматриваться только как смягчающий фактор при вынесении приговора. Конечно, у них есть возможность и поспорить, но, вероятнее всего, спорить они будут только по сумме доначислений».

Но делом против Валерии Чекалиной и ее родственников правоохранители могут не ограничиться, считает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «В налоговой, увидев объем рынка, поняли, что эту историю нужно проверить. За блогерским рынком и медиасферой сейчас будут очень плотно следить и с точки зрения уплаты налогов, и с точки зрения в целом взаимодействия всех блогеров и околоблогеров внутри рынка. Потому что все-таки он был достаточно нерегулируемым».

Неожиданно за Лерчек заступился глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он пообещал, что обсудит преследование блогеров на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Ведь они «те самые драйверы экономики, а не коррупционеры, которых нужно стыдить».

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Сабина Адлейба