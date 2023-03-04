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Коммерсантъ FM
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«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» встреча завершилась со счетом 1:3.

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Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голы забили: Комличенко (87) — Дзюба (33, 58, 64).

В турнирной таблице «Ростов» занимает третье место с 35-ю очками. «Локомотив» располагается на 13-й позиции с 16-ю очками.

В следующем туре «Ростов» в домашнем матче сыграет с «Пари Нижний Новгород» 12 марта. «Локомотив» на выезде встретится с грозненским «Ахматом» 11 марта.

Мария Федотова

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