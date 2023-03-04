Valve включила трассировку лучей на первой игре для Steam Deck

Американская компания Valve добавила функцию трассировки лучей (RTX) на первой игре для портативной консоли Steam Deck — ею стала Doom Eternal. Возможность появилась с выходом обновления 3.4.6 для операционной системы Steam Deck OS.

Рейтрейсинг в Steam Deck сейчас работает через графический API Vulkan, однако в будущем разработчики обещают добавить более требовательную к железу реализацию DirectX. В Doom Eternal при включении RTX производительность стабильная и составляет 35 кадров в секунду. Также в обновлении Steam Deck были исправлены некоторые графические проблемы в недавно вышедшей игре Wo Long: Fallen Dynasty.

Ранее портативная консоль Steam Deck стала совместима с более чем 8 тыс. игр, а среди последних оптимизированных игр для консоли — российский шутер Atomic Heart и Cyberpunk 2077. Также Valve сообщила, что по итогам февраля 2023 года количество пользователей Steam, использующих Windows 11, впервые превысило 30%. Windows 10 все еще остается самой популярной операционной системой с 62,3% пользователей Steam.

Евгений Федуненко