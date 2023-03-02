Главные новости за 2 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев призвал сменить статус специальной военной операции в Украине после вторжения украинских диверсантов в Брянской области.

Глава Крыма заявил о готовности нейтрализовать любые угрозы после диверсии в Брянской области.

Новым главой Апшеронска избрали начальника исправительной колонии Андрея Короленко.

В Сочи 35-летнего мужчину осудили на 12 лет колонии строгого режима из-за домогательств к трехлетнему ребенку.

В Краснодаре от сердечного приступа скончался известный журналист, ведущий телеканал «Кубань 24» и редактор программы «На стороне закона» Вячеслав Ширяев. Ему было 48 лет.

В Анапе 6 марта пройдет суд по лишению родительских прав журналистки «Ведомостей» и РБК Оксаны Гончаровой, которую обвиняют в убийстве гражданского мужа.

На территории воинской части в Крыму в ночь на 1 марта упали два беспилотника неустановленной модели.

Учредитель кубанского штаба ОНФ Владимир Коробчак стал представителем Общественной палаты России от Краснодарского края.

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту экстренного торможения лифта в многоквартирном доме на улице Сизаса в Симферополе. По данным ведомства, на момент происшествия в лифте находились один взрослый и четверо несовершеннолетних.

Загрязнение акватории Черного моря после крушения сухогруза Seamark под Новороссийском превысило норму в 260 раз.

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар», серб Владимир Ивич заявил, что начал самостоятельно учить русский язык.

В японском саду в «парке Галицкого» в Краснодаре созданы 26 локаций. Подробная схема опубликована в Telegram-канале «Японский сад Краснодар». Там появится храм для медитаций, а также старинный дом, построенный без гвоздей.

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