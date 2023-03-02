Главный тренер «Краснодара» Ивич начал самостоятельное изучение русского языка

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар», серб Владимир Ивич заявил, что начал самостоятельное изучение русского языка. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Хочу выучить язык, потому что я здесь работаю и уважаю людей, которые меня сюда пригласили», — цитирует издание заявление главного тренера «быков».

Владимир Ивич высоко оценил домашнюю арену краснодарского клуба и условиям работы с клубом.

«Разница между рассказами и личным опытом огромная. Стадион и весь тренировочный комплекс, наша база, где мы работаем, — это лучшие условия, какие могут быть.

Инфраструктура топового европейского клуба», — отметил главный тренер «Краснодара».

Владимир Ивич возглавил тренерский состав ФК «Краснодар» в январе текущего года. Под его руководством команда провела встречу с ЦСКА и ответный матч 28 февраля 1/4 финала Кубка России. В первом матче «быки» уступили московским «коням» со счетом 3:0, но в ответной встрече взяли реванш с результатом 1:0. По итогам игры «Краснодар» занял нижнюю сетку полуфинала Кубка.

Анастасия Донскова

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