Представителем Кубани в общественной палате РФ избран Владимир Коробчак

Владимир Коробчак избран представителем Краснодарского края в общественной палате РФ. Об этом сообщила пресс-служба общественной палаты Кубани.

Фото: op-kk.ru

Кандидатуру господина Коробчака путем тайного голосования поддержали члены ОП КК большинством голосов на тайном голосовании в ходе внеочередного пленарного заседания палаты.

«Благодаря тому, что в органах власти и общественных объединениях представлены наши земляки, проблемы в самых разных сферах жизни решаются быстрее: как частные, так и системные. Нас слышат. Коллеги из ОП РФ уже поддержали множество инициатив кубанских общественников. И мы будем продолжать эту работу», — отметила председатель ОП КК Любовь Попова.

Владимир Коробчак родился в 1964 году в поселке Псебай. В 1986 году окончил Харьковское высшее командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н.И. Крылова по специальности «Автоматизированные системы управления». С 1986 по 1993 годы работал в научном управлении минобороны. С 2018 года является заместителем председателя Общественной палаты Краснодарского края. Является учредителем регионального штаба Краснодарского реготделения общероссийского движения «Народный фронт».

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram