Прокуратура Крыма начала проверку после экстренного торможения лифта с детьми

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту экстренного торможения лифта в многоквартирном доме на улице Сизаса в Симферополе. По данным ведомства, на момент происшествия в лифте находились один взрослый и четверо несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма и Севастополя.

Инцидент произошел утром 2 марта. Сообщается, что лифт экстренно затормозил на втором этаже. О состоянии пассажиров не сообщается.

«Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и организации, обслуживающей лифтовое оборудование»,— говорится в сообщении.

Ведомство проверит исполнение требований безопасности при эксплуатации лифта и проведения капремонта в МКД.

Анастасия Донскова

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