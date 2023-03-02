Опубликована подробная схема японского сада Галицкого

В японском саду в «парке Галицкого» в Краснодаре созданы 26 локаций. Подробная схема опубликована в Telegram-канале «Японский сад Краснодар».

Фото: Японский сад Краснодар

У центрального входа установлены ворота «Карамон» — символ власти, важный элемент японских замков, буддийских храмов и синтоистских святилищ. Также здесь есть сухой ландшафтный сад Карэсансуй.

«Сюда приходят, чтобы обрести свой дзен. Карэсансуй „сухие горы и воды“ — главными элементами ландшафта являются группа камней, песок или мелкая галька, которые выражают течение воды», — говорится в сообщении.

Еще одна локация — сухой пруд Карэикэ — сад, где камни располагаются таким образом, чтобы образовывать форму пруда.

Важное место в саду — Храм Дзадзэн-до и Сад Дзэн (храм для медитаций). Дзадзен — это сидячая медитация, одна из буддийских практик, направленных на осознание своей истинной природы, проводящаяся в позе сидя со скрещенными ногами (или в позе лотоса), с прямой спиной и сложенными перед собой руками

Кроме того, в японском саду в парке «Краснодар» растет бамбуковая роща. Летом тут будет всегда прохладно, а легкий ветерок создаст игру теней и зелени, издавая при этом необычный аккомпанемент, обещают строители.

Еще гости смогут посетить старинный народный дом Коминка, который по традиции строится без использования гвоздей. Оказавшись на пороге японского дома, первым делом нужно снять обувь, предупреждают в парке.

Также в саду создадут идеальное место для созерцания — павильон Потока. Исток Потока расположен вблизи ручья, из которого вода стремится вниз и впадает в Зеркальное озеро Кагамииикэ.

Пруд с мостом Яцухаси в японском саду занимает особое место, ведь мост имеет необычную форму — кривая линия, имеет обычно до восьми изломов. В Японии такой мост ассоциируется с завихрениями судьбы человека в попытках постичь суть бытия

Драматический театр Но в саду сооружен из необработанного дерева, к сцене ведет мостик под крышей, по которому актеры выходят на сцену и покидают ее. Еще здесь построят садовые коридоры Цубо-нива кайро — небольшой внутренний сад, предназначен для того, чтобы дать человеку представление о природе и уединенность

Достопримечательностью сада является Большой водопад Отаки — неглубокий пруд можно будет пересечь по большим камням.

Пагода Тахото — символизирует в саду здание буддийского храма. Также здесь обустроят тройной водопад — источник у водопада один, а потоков три. Каждый поток падает со своей скоростью, сливаясь воедино. Наверху водопада есть обзорная площадка, напоминающая палубу, выполнена в форме черепах, играющих у воды.

В саду вы найдете чайный домик Киссатэн, где будут проводиться чайные церемонии. Зеркальный пруд Кагамиикэ — является центральной водной артерией японского сада. В отражении этого пруда можно увидеть башню Тахото и Большой водопад.

Еще в саду построят VIP сад — закрытый сад ресторана. Жемчужиной места считается старый японский клен — самый великовозрастный житель японского сада.

Большое озеро Оикэ — является главным символом парка. По берегам озера воссозданы традиционные для страны восходящего солнца пейзажи, а в озере живут японские Карпы Кои.

В саду построят храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо — деревянная платформа опирается на столбы-сваи, которые упираются в скалу. Уточняется, что такие здания хорошо выдерживают землетрясения. Храм Какэдзукури символизирует стойкость духа.

Ранее сообщалось, что японский сад, который создает миллиардер Сергей Галицкий, будет открыт в парке «Краснодар» этой весной. Он станет крупнейшим за пределами Японии.

Японский сад был заложен в 2021 году, его площадь — 7,5 га. Общая длина дорожек составит около 3,6 км. Они будут вымощены камнем, привезенным с Урала, из Карелии и Карачаево-Черкесии.

Тат Гаспарян

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