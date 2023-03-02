Загрязнение акватории Черного моря после крушения сухогруза превысило норму в 260 раз

Концентрация загрязняющих веществ из-за попадания в море нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark превысила под Новороссийском норму в 260 раз. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram.

На борту судна находилось 3,12 тыс. тонн кальцита и 7,5 тонны дизтоплива. Госпожа Радионова назвала превышение экстремальным. При утечке топлива на поверхности воды образовалась пленка площадью около 300 кв. м. Пятно растянулось вдоль берега села Кабардинка на 1,5 км.

«Привлеченные водолазы изучили обломки судна и зафиксировали выход нефтепродуктов из выхлопных труб. При этом судоходная компания ОКА Shipping Inc., в собственности которой находился сухогруз, никаких действий по защите акватории не предпринимает»,— отметила Светлана Радионова.

Судовладельцу направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить дальнейшее распространение загрязняющих веществ.

Сухогруз Seamark затонул в районе Новороссийска 21 февраля. Причиной стал сильный шторм, который практически разорвал судно надвое. С борта был эвакуирован экипаж в составе 11 человек. Второй помощник капитана скончался, остальные члены команды были доставлены в городскую больницу Новороссийска с переохлаждением.

Анастасия Донскова

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