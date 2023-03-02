Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новым мэром Апшеронска стал начальник исправительной колонии

Новым главой Апшеронска избрали начальника исправительной колонии Андрея Короленко. Его кандидатуру поддержали депутаты совета города, сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района.

Фото: Администрация МО Апшеронский район

Всего в конкурсе на должность главы города участвовали четыре человека. К прохождению конкурса комиссия допустила только двух кандидатов. Депутаты горсовета единогласно поддержали Андрея Короленко.

Он родился в 1970 году в станице Сергиевской Кореновского района. В 1989 году он окончил Хадыженский нефтяной техникум, в 2000 году - Рязанский институт права и экономики. С 2012 года и по настоящее время он занимает должность начальника исправительной колонии №9 УФСИН России по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...