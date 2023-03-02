Новым мэром Апшеронска стал начальник исправительной колонии

Новым главой Апшеронска избрали начальника исправительной колонии Андрея Короленко. Его кандидатуру поддержали депутаты совета города, сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района.

Фото: Администрация МО Апшеронский район

Всего в конкурсе на должность главы города участвовали четыре человека. К прохождению конкурса комиссия допустила только двух кандидатов. Депутаты горсовета единогласно поддержали Андрея Короленко.

Он родился в 1970 году в станице Сергиевской Кореновского района. В 1989 году он окончил Хадыженский нефтяной техникум, в 2000 году - Рязанский институт права и экономики. С 2012 года и по настоящее время он занимает должность начальника исправительной колонии №9 УФСИН России по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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