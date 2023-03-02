Обвиняемую в убийстве мужа журналистку лишают родительских прав в Анапе

В Анапе 6 марта пройдет суд по лишению родительских прав журналистки «Ведомостей» и РБК Оксаны Гончаровой, которую обвиняют в убийстве гражданского мужа. Об этом рассказал порталу 93.RU адвокат обвиняемой Юнис Дигмар.

Брат погибшего гражданского мужа Оксаны Гончаровой оформил временную опеку над ее сыновьями и увез их в Анапу. Мужчина подал иск в городской суд с требованием лишить женщину родительских прав. Оксане Гончаровой, как рассказал адвокат, не сообщили о намерении лишить ее родительских прав, а также не ознакомили с иском.

Сообщается, что женщину в течение 15 лет избивал ее сожитель и отец малолетних детей Алексей Самусев. 26 сентября 2020 года, по словам Оксаны Гончаровой, ее муж пришел пьяным и схватил со стола ножницы. Женщина попыталась защититься, как она сама позже рассказывала, «и случайно сделала неловкое движение».

Адвокат предполагает, что брат погибшего попробует оформить постоянную опеку над детьми. После этого даже при оправдательном приговоре вернуть детей Оксане Гончаровой станет практически невозможно.

Тат Гаспарян

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