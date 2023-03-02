Два беспилотника упали на территорию воинской базы в Крыму

На территории воинской части в Крыму в ночь на 1 марта упали два беспилотника неустановленной модели. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источников в МВД.

ЧП произошло на на территории воинской части в Сакском районе. Уточняется, что один из дронов взорвался, в результате чего были повреждены стекла у служебного здания.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что беспилотники в Крыму сбили. По сведениям издания, вероятно, падение дронов произошло после работы ПВО или РЭБ Минобороны.

Уточняется, что в результате взрыва никто не пострадал.

В Краснодарском крае в ночь на 28 февраля в результате атаки дрона произошел пожар на нефтебазе в Туапсе. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Гиагинском районе Адыгеи.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что государство не причастно к атаке беспилотников на инфраструктурные объекты на Кубани, в Адыгее и Московской области. В Минобороны РФ заявили, что системы летательных аппаратов были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ.

Тат Гаспарян

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