Глава Крыма заявил о готовности нейтрализовать любые угрозы после диверсии в Брянской области

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе принимаются все необходимые меры безопасности. Об этом он написал в своем Telegram-канале после нападения украинских боевиков на села в Брянской области.

«В Крыму принимаются необходимые меры безопасности, наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз», - отметил глава Крыма.

2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа Украины. СМИ сообщали о захвате шести заложников в селе Любечане и о боях с украинскими диверсантами. В результате есть погибшие и раненые. В ФСБ сообщили, что при осмотре местности были найдены взрывные устройства. Владимир Путин назвал нападение на брянские села терактом.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram