Кубанский депутат Гусев призвал изменить статус СВО на контртеррористическую операцию

Депутат Госдумы от Краснодарского края, первый зампредседателя комитета ГД по контролю, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев после атаки украинских диверсантов на села в Брянской области призвал изменить статус специальной военной операции на Украине на контртеррористическую операцию. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Отличие одного от другого в том, что цель контртеррористической операции - уничтожение главарей террористической организации. Под это определение вполне попадают власти сегодняшней Украины», - отметил Дмитрий Гусев.

Утром 2 марта в селе Любечане Климовского района Брянской области диверсанты из Украины открыли огонь по гражданским лицам. По данным на 18 часов количество погибших увеличилось до двух. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, станет ли проникновение на территорию Брянской области «украинских боевиков» поводом для изменения статуса СВО, ответил: «Не знаю, пока не могу сказать».

Татьяна Ручкина

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