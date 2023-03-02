В Краснодаре скончался известный журналист и телеведущий Вячеслав Ширяев

Утром 2 марта 2023 года в Краснодаре от сердечного приступа скончался известный журналист, ведущий «Кубань 24» и редактор программы «На стороне закона» Вячеслав Ширяев. Ему было 48 лет, сообщает издание.

Вячеслав Ширяев родился в Иркутске. В 1994 году стал участником, а потом капитаном сборной КВН «Иркутские декабристы» (чемпионы Лиги КВН Азия, участники Высшей лиги). По образованию он был железнодорожником, но уже с 1995 года связал свою жизнь с журналистикой. Был ведущим и редактором программ, снимался в кино и играл в любительском театре.

На телеканале «Кубань 24» мужчина работал с 2020 года. В программе «На стороне закона» он рассказывал о чрезвычайных происшествиях и криминальных историях.

Татьяна Ручкина

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