Мужчину осудили на 16 лет за домогательства к трехлетней девочке в Сочи

В Сочи 35-летнему приезжему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строго режима за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как установили следователи, 16 июля 2022 года житель Белгородской области в состоянии алкогольного опьянения зашел в игровую комнату кафе, где находилась 3-летняя девочка. Злоумышленник совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.

Об этом в правоохранительные органы сообщила мать ребенка. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали мужчину с помощью камер видеонаблюдения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram