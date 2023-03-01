Главные новости за 1 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не имеют отношения к атаке дронов на инфраструктурные объекты Краснодарского края, Адыгеи и других российских регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не верят в заявление властей Украины о непричастности к атаке беспилотников.

Атаки беспилотников никак не повлияют на туристический поток, считает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Российские военные пресекли попытку массированной атаки украинских беспилотников на Крым. Шесть беспилотников сбили средства ПВО. Еще четыре украинских дрона вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

В 2022 году в Краснодарском крае не был сдан ни один крупный торговый центр.

Компания «Горные вершины», связанная с семьей Александра Ткачева, предложила за курорт «Архыз» 24,2 млрд руб.

Компания «Бамстройпуть» проиграла в кассационной инстанции спор против мэрии Сочи о взыскании 99,5 млн руб. убытков, понесенных вследствие изъятия земельных участков.

В рейтинг «королей недвижимости», составленный Forbes, вошли сразу несколько владельцев крупных торговых центров в Сочи и Краснодаре, в том числе ТРЦ «Галерея» и «МореМолл». За прошлый год они опустились в рейтинге.

Власти пророссийской части Херсонской области заявили о готовности открыть морское сообщение с российскими портами Черного и Азовского морей.

В Тимашевском районе возбудили уголовное дело о взятках против двух действующих и одного бывшего сотрудника ГИБДД. Они пытались подкупить следователя, который расследовал дело о более мелких взятках полицейских.

Полиция начала проверку по факту пропажи оград захоронений и порчи могильных надгробий на кладбище в Кореновском районе.

Глава Ейского района Роман Бублик опроверг информацию о готовящейся эвакуации в Ейске, которая появилась в соцсетях и мессенджерах.

ГК «Ключавто» наладила регулярные поставки иномарок ушедших брендов с помощью механизма параллельного импорта.

Южный окружной военный суд посмертно осудил крымчанина, который с 1990 года был участником «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), признанной террористической в РФ.

В новой очереди парка «Краснодар» («парк Галицкого») нарастят грунт до 27 м в рамках реализации проекта «Парк Облаков», чтобы отдыхающие могли наблюдать за городом и парком «с высоты птичьего полета».

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