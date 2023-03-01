На трех полицейских из Тимашевского района возбудили уголовное дело за взятки

Двух действующих и одного бывшего сотрудника ГИБДД по Тимашевскому району подозревают в даче взяток и покушении на посредничество во взяточничестве. В отношении них возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

В октябре 2022 года на 32- и 39-летнего инспекторов взвода ДПС ГИБДД ОМВД России Тимашевского района завели уголовное дело о мелком взяточничестве. Чтобы избежать уголовной ответственности, они решили дать взятку в размере 2 млн руб. следователю. Передать деньги они попросили своего 41-летнего руководителя. Однако следователь сообщил о попытке подкупа в краевое управление СКР.

В начале февраля 2023 года инспекторы ДПС отказались от посредничества своего руководителя и лично предложили следователю 600 тыс. руб. 6 февраля к тому времени уже бывший 39-летний инспектор передал следователю деньги. Всех трех фигурантов задержали с поличным.

В отношении них возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.

Татьяна Ручкина

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