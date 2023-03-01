Застройщик «Галерея Краснодар» и «Море Молл» в Сочи спустился в рейтинге «королей недвижимости»

Застройщик «ТПС Недвижимость», крупнейшими объектами которого являются торгово-развлекательные центры «Галерея Краснодар» и «Море Молл» в Сочи, потерял за год три позиции и оказался на 19-м месте рейтинга Forbes «Короли недвижимости».

Всего у компании пять крупных торговых центров в Москве, Сочи и других городах. Площадь ТРЦ «МореМолл» составляет 169 тыс. кв. м, ТРЦ «Галерея Краснодар» — 145 тыс. кв. м. Снижение дохода компании на 24%, до 95 млн долларов, от аренды площадей объясняется потопом в Сочи. Тогда из-за сильных ливней пострадал крупнейший в городе торговый центр. На время работ ТРЦ был закрыт. Ранее владельцы компании — Аркадий Ротенберг, Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько были партнерами в Новороссийском морском торговом порту. Потом они решили вместе инвестировать в торговую недвижимость.

Застройщик мегацентров «Красная площадь» (180 тыс. кв. м) в Краснодаре и Новороссийске (104 тыс. кв. м) — компания «РАМО-М» — спустился за год на одну строчку и занял 25-е место в рейтинге. Всего у компании пять крупных торговых центров в Краснодарском крае. Доход от аренды их площадей в 2022 году составил 80 млн долларов, увеличившись на 14%. Сейчас девелопер строит в Туапсинском районе элитный курорт Costa Rusa площадью 72 га.

Застройщик Radisson Collection Paradise Resort & Spa в Сочи поднялся за год сразу на семь позиций и занял 11-е место в рейтинге. За 2022 год компания увеличила доход от аренды площадей на 45%, до 160 млн долларов. Всего компании принадлежит 12 отелей на 2721 гостиничный номер в Сочи, Геленджике, Кисловодске, Ставрополе и других городах. Общая площадь недвижимости компании составляет 440 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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