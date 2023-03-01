На Кубани за год не ввели ни одного крупного ТЦ

В 2022 году в Краснодарском крае не был сдан ни один крупный торговый центр (ТЦ), об этом «Ъ-Кубань» рассказал директор по развитию региональных сервисов, со-директор ритейл-департамента CORE.XP Михаил Рогожин.

По его данным, последний объект — ТЦ «Черноморский» в Новороссийске — был введен в третьем квартале 2021 года.

Самыми востребованными проектами в Краснодарском крае, по оценке аналитика, по-прежнему остаются сеть ТРЦ «Красная Площадь» (пять объектов в регионе), ТРЦ «Галерея Краснодар», ТРЦ «МореМолл» (Сочи), ТРЦ OZ Молл, а также, с некоторой натяжкой ввиду своего расположения, «МЕГА Адыгея-Кубань».

Подробнее о ситуации на рынке коммерческой недвижимости в регионе — в материале «Арендаторы заставляют себя ждать».

Наталья Решетняк

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