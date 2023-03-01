Кубанский автохолдинг наладил поставки иномарок по параллельному импорту

ГК «Ключавто» наладила регулярные поставки иномарок ушедших брендов с помощью механизма параллельного импорта. Об этом в интервью «Ъ» рассказала директор по развитию и инновациям автомобильного холдинга Юлия Овчинников.

По ее словам, в первую очередь речь идет о налаживании поставок в рамках масс-сегмента.

«Мы выбирали марки, которые российский потребитель любит и знает, и с которыми сами умеем работать. Безусловно, опираясь на закон РФ, мы ввозим параллельным импортом марки, которые разрешены. Условно, можно привезти абсолютно новый для рынка бренд: сейчас много марок, которых нет в России. Но сегодня это не наш вариант. Запуск любого нового бренда — это большие временные и финансовые затраты. Поэтому мы ограничились моделями, которые уже популярны»,— рассказала госпожа Овчинникова.

В основном автомобили завозятся из Китая. Ассортимент иномарок составляют: Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW и Mercedes.

По словам Юлии Овчинниковой, Toyota Avalon из Китая — это аналог Camry. Обе модели автомобиля находятся в ценовом сегменте — от 3–4 млн руб. Сейчас, по ее словам, логистическая емкость составляет 2,5–3 тыс. машин в месяц.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГК СБСВ-Ключавто» основано в 2001 году в Горячем Ключе Виктором Сергеевым. Выступает официальным дилером 31 автомобильного бренда, насчитывает 102 автоцентра. По итогам 2021 года выручка компании составила 4,7 млрд руб., чистая прибыль 351,2 млн руб.

Наталья Решетняк

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