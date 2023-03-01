В Кремле не верят в непричастность Украины к атакам дронов на Кубань

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не верят в заявление властей Украины о непричастности к атаке беспилотников на Кубань, Адыгею и Московскую область. Об этом сообщает «Ъ».

«Мы ему не верим»,— цитирует издание заявление господина Пескова.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в соцсетях, что государство не имеет отношения к атаке дронов на инфраструктурные объекты юга РФ и Подмосковья.

Накануне 28 февраля в Туапсинском районе произошел пожар на нефтебазе. В Минобороны РФ заявили, что рядом с объектом заметили БПЛА. Об обнаружении дрона в Гиагинском районе сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Аппарат упал на фермерские постройки. В подмосковном Коломненском районе беспилотник обнаружили рядом с газовой компрессорной станцией.

Анастасия Донскова

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