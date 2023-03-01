Херсонская область может открыть морское сообщение с портами Черного и Азовского морей

Херсонская область готова открыть морское сообщение с российскими портами Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Запуск регулярного морского сообщения с морскими портами Азово-Черноморского бассейна, к которому область будет готова в кратчайшие сроки, крайне необходим для экономики Херсонской области и всего региона»,— отметил бывший мэр Краснодара и нынешний глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Он подчеркнул, что морское сообщение станет настоящим драйвером развития.

Весной 2023 года из Херсонской области в Краснодарский край планируют запустить автобусы. Они будут следовать в Краснодар, Сочи и Анапу.

Татьяна Ручкина

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