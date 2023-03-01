Жителя Крыма посмертно признали виновным в вербовке террористов

Южный окружной военный суд посмертно осудил крымчанина, который с 1990 года был участником «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), признанной террористической в РФ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

В суде было установлено, что злоумышленник приехал в Крым в 2017 году и стал вербовать новых участников в Советском районе и в Симферополе. В 2021 году он планировал совершить теракт в одном из общественных мест. Для этого злоумышленник приобрел две самодельные взрывчатки и огнестрельное оружие.

«Однако довести свой умысел до конца он не смог, так как его преступная деятельность была пресечена сотрудникам ЦСН ФСБ России», — говорится в сообщении.

В отношении Крымчанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка и иное вовлечение лица в совершение преступлений), ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В рамках расследования следователи опросили около 50 свидетелей.

В ходе задержания злоумышленника им было оказано вооруженное сопротивление, в результате которого мужчина погиб. Суд признал фигуранта виновным во всех вменяемых преступлениях. Уголовное дело прекращено в связи со смертью преступника.

Анастасия Донскова

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