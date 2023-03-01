Роман Бублик опроверг информацию о готовящейся эвакуации в Ейске

Информация о том, что в Ейске готовится эвакуация жителей, оказалась недостоверной. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.

«Не ведитесь на провокации. Все, что происходит в нашем районе, мною контролируется. Обо всем происходящем сообщаю»,– написал он.

Пост появился утром 1 марта в местных пабликах. Следом информацию начали пересылать по What’s app. В тексте фейкового сообщения говорится, что якобы власти города приняли «непростое, но важное решение о временном отселении граждан наименее защищенных категорий на безопасную территорию». Якобы для этого подготовлены автобусы. В первую очередь эвакуации подлежат беременные женщины, инвалиды, пожилые люди и семьи с детьми, говорится в объявлении.В тексте для связи указан адрес и телефоны администрации Ейска.

Накануне жителей города напугали звуки взрывов в районе аэродрома. Роман Бублик попросили жителей сохранять спокойствие и проинформировал, что проводятся военно-тактические учения.

Наталья Решетняк

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