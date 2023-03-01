Украинские власти отрицают причастность к атаке дронов на Кубань и Адыгею

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что государство не причастно к атаке беспилотников на инфраструктурные объекты на Кубани, в Адыгеи и Московской области. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на соцсети советника.

«В РФ нарастают панические и дезинтеграционные процессы, что выражается в увеличении внутренних атак неопознанных летающих объектов на объекты инфраструктуры», — цитирует издание заявление Михаила Подоляка.

В Краснодарском крае в ночь на 28 февраля в результате атаки дрона произошел пожар на нефтебазе в Туапсе. По заявлению администрации и ГУ МЧС края, огонь был потушен в течение часа. Жертв нет. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Гиагинском районе Адыгеи. Он упал на фермерские хозпостройки. В минобороны РФ заявили, что системы летательных аппаратов были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ. Оба дрона потеряли управление и отклонились от траектории полета Еще один дрон был выявлен в Московской области, в окрестностях Коломны.

Политолог Юрий Подоляка считает, что БПЛА могли быть запущены с территории Одессы.

Анастасия Донскова

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