В Кореновском районе расследуют пропажу кладбищенских оград и порчу надгробий

В Кореновском районе по факту пропажи оград захоронений и порчи могильных надгробий на районном кладбище проведут проверку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного правонарушения», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появились сообщения о порче вандалами нескольких могил и пропаже оград на кладбище в станице Раздольной. К настоящему времени личности злоумышленников устанавливают.

Анастасия Донскова

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