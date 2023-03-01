Правительство Казахстана разрешило передать «Ураниум Уан Груп» доли в трех урановых предприятиях

Доли трех урановых предприятий разрешено передать компании «Ураниум Уан Груп», соответствующее решение приняло казахстанское правительство.

«Ураниум Уан Груп» входит в Uranium One — международную группу компаний контура управления группы компаний TENEX госкорпорации «Росатом».

В пользу «Ураниум Уан Груп» разрешено произвести отчуждение следующим компаниям:

Uranium One Netherlands B. V.— 50-процентной доли участия в компании «Каратау»;

Uranium One Utrecht B. V.— 30-процентной доли участия в СП «Хорасан-U»;

Uranium One Rotterdam B. V.— 70-процентной доли участия в СП «Южная горно-химическая компания».

Поскольку все перечисленные компании входят в структуру «Росатома», реализация этих сделок не повлечет смены бенефициаров, а также изменений в подходах к управлению и деятельности компаний, отмечает Neftegaz.ru.

Казахстан производит около 40% от мировой добычи урана. В 2021 году объем добычи урана составил 21,8 тыс. т, по итогам 2022 года — 21,3 тыс. т. Общие разведанные запасы Казахстана оцениваются в более чем 700 тыс. т урана.

Uranium One является крупнейшим иностранным производителем урана в Казахстане, участвуя в нескольких совместных с «Казатомпромом» предприятиях.

Мария Федотова