Правительство Казахстана разрешило передать «Ураниум Уан Груп» доли в трех урановых предприятиях

Доли трех урановых предприятий разрешено передать компании «Ураниум Уан Груп», соответствующее решение приняло казахстанское правительство.
«Ураниум Уан Груп» входит в Uranium One — международную группу компаний контура управления группы компаний TENEX госкорпорации «Росатом».
В пользу «Ураниум Уан Груп» разрешено произвести отчуждение следующим компаниям:
- Uranium One Netherlands B. V.— 50-процентной доли участия в компании «Каратау»;
- Uranium One Utrecht B. V.— 30-процентной доли участия в СП «Хорасан-U»;
- Uranium One Rotterdam B. V.— 70-процентной доли участия в СП «Южная горно-химическая компания».
Поскольку все перечисленные компании входят в структуру «Росатома», реализация этих сделок не повлечет смены бенефициаров, а также изменений в подходах к управлению и деятельности компаний, отмечает Neftegaz.ru.
Казахстан производит около 40% от мировой добычи урана. В 2021 году объем добычи урана составил 21,8 тыс. т, по итогам 2022 года — 21,3 тыс. т. Общие разведанные запасы Казахстана оцениваются в более чем 700 тыс. т урана.
Uranium One является крупнейшим иностранным производителем урана в Казахстане, участвуя в нескольких совместных с «Казатомпромом» предприятиях.