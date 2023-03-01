К 2025 году в Михайловске планируют построить завод металлических конструкций

В Екатеринбурге на форуме «Большой открытый диалог» подписано соглашение по созданию завода по производству строительных металлических конструкций в Михайловске (Свердловская область). Документ подписали гендиректор Агентства по привлечению инвестиций в регион Михаил Васильев и гендиректор компании «Металлстройинжиниринг» Владимир Морозов.

Завод будет построен на площадке бывшего домостроительного комбината. Сейчас идет ее подготовка к строительству. Планируется, что новое предприятие будет производить металлоконструкции для промышленного и гражданского строительства, его мощности составят до 1 тыс. тонн в месяц. В проект будет вложено 125 млн руб.

«Наша цель — попасть в пятерку крупнейших предприятий по производству строительных металлоконструкций промышленного и гражданского строительства в Российской Федерации»,— подчеркнул Владимир Морозов.

Первое производство «Металлстройинжиниринг» открыл в Екатеринбурге в 2013 году. Компания реализовала более 385 проектов различной сложности на территории России, Узбекистана и Казахстана. В Свердловской области компания участвовала в строительстве и реконструкции дворца самбо в Верхней Пышме, выставочного центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге, пожарного депо в Среднеуральске.

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Артем Пахотин