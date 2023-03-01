В Тюмени полиция задержала 10 подростков, которые могут быть связаны с «ЧВК Рёдан»

Полиция Тюмени по итогу дежурства около местного ЦУМа задержала десять подростков, которые могли быть членами субкультурного движения «ЧВК Рёдан». По данным портала 72.ru, задержания проводились накануне, 28 февраля. Источник издания рассказал, что подростки, по их словам, пришли вечером к ЦУМу, «заинтересовавшись информацией в интернете». После профилактической беседы их отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области информацию о задержании подростков не комментируют.

Движение «ЧВК Рёдан» обрело популярность в феврале. Объединение названо в честь преступной организации «Геней Рёдан» из манги «Hunter x Hunter». Члены движения одеваются в клетчатые штаны, черные футболки или толстовки с изображением паука и цифрой 4. За прошедшие несколько недель в ряде российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург, произошло несколько массовых драк, которые предположительно провоцировали участники «ЧВК Рёдан».

На скандалы уже отреагировали в Госдуме и Кремле. Так, в ближайшее время в Госдуме «детально изучат» обстоятельства задержания подростков, относящих себя к данной субкультуре. Депутат Василий Пискарев считает, что за организующими драки в российских торговых центрах школьниками могут стоять представители недружественных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал пресекать противоправные действия подростков, относящихся к «псевдосубкультуре, которая ничего хорошего не несет нашей молодежи».

Сторонники «ЧВК Рёдан» уже появились на Украине и в Белоруссии. Так, украинские правоохранительные органы заблокировали 18 каналов и групп, связанных с движением, а МВД Белоруссии сообщило о задержании 200 подростков—членов «ЧВК Рёдан».

Подробнее — в материале «Ъ» «Паучная фантастика».

Илья Смирнов, Екатеринбург