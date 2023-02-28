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Коммерсантъ FM
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На Украине заблокировали 18 каналов и групп, предположительно связанных с «ЧВК Рёдан»

Правоохранительные органы Украины заблокировали 18 каналов и групп, созданных для «раскручивания» молодежного движения, «дестабилизирующего внутреннюю ситуацию в стране». Более 700 человек, участвующих в движении, вызваны в полицию. Большинство из них — несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба полиции Украины.

В полиции не уточняют название молодежного движения. Однако, как отмечают украинские СМИ, описание деятельности молодых людей может указывать на их принадлежность к «ЧВК Рёдан», которая стала известна в России в конце февраля. Украинская полиция считает, что распространение движения — это «попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и втянуть подростков в противоправную деятельность».

Оперативные службы Украины устанавливают источники финансирования, организаторов массовых мероприятий и администраторов информационных каналов этого движения. По данным полиции, в течение двух минувших дней в разных регионах страны состоялось около 30 собраний движения.

Что нужно знать о «ЧВК Рёдан»

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Накануне, 27 февраля, о массовых драках сообщали правоохранительные органы нескольких городов Украины, включая Киев, Харьков, Львов, Житомир. В драках участвовали подростки, относящие себя к субкультуре «ЧВК Рёдан». Возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

«ЧВК Рёдан» — течение анимешной субкультуры dead inside («мертв внутри»). Движение возникло зимой 2022/23 года. Аббревиатура ЧВК (частная военная компания), как пояснил один из представителей течения, была добавлена к названию «ради шутки». По данным российских СМИ, на минувшей неделе в городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге произошли потасовки подростков, относящих себя к «ЧВК Рёдан». Более 500 подростков были задержаны.

В Госдуме заявили, что за движением могут стоять представители недружественных стран, а также пообещали «детально изучить» обстоятельства задержаний. Роскомнадзор отправил на экспертизу в Росмолодежь материалы, связанные с «ЧВК Рёдан». Если Росмолодежь признает запрещенной размещенную в интернете информацию о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, тогда к ней будет ограничен доступ.

Лусине Баласян

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