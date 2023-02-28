Евгений Садовников уложился в срок

Уголовное дело против бывшего руководителя самарского МП «Благоустройство» Евгения Садовникова, которого в 2021 году заподозрили в мошенничестве при вывозе снега, прекращено из-за истечения сроков давности. По версии следствия, чиновник завысил объем снега, вывезенного на полигоны с улиц Самары. Дело было передано в суд в июне 2022 года, но заседания часто откладывались, в том числе в связи с неявкой свидетелей. Как поясняют юристы, срок давности по составу, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, составляет 10 лет с момента совершения преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как выяснили следователи, Евгений Садовников в отчетах завышал объем вывезенного из Самары снега

Фото: samadm.ru Как выяснили следователи, Евгений Садовников в отчетах завышал объем вывезенного из Самары снега

Фото: samadm.ru

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя самарского МП «Благоустройство» Евгения Садовникова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) прекращено из-за истечения сроков давности. Информация об этом появилась в карточке дела в электронной картотеке суда. Об уголовном деле против главы «Благоустройства» стало известно в начале 2022 года. По версии следствия, в 2019–2021 годах чиновник «завышал объем вывезенного снега с улиц Самары». Работы выполнялись по муниципальным контрактам на содержание дорог. Благодаря актам выполненных работ с фиктивными сведениями предприятие получило деньги за вывоз более 52 тыс. т снежных масс. Объем ущерба, нанесенного городскому бюджету, оценили в размере более 18 млн руб.

• В период с 2021 по 2022 год прокуратура Самары выявила более 1,7 тыс. нарушений зимнего содержания города, в том числе более 1,3 тыс. нарушений при содержании внутриквартальных проездов и придомовых территорий. Проверки также установили, что у ответственных муниципальных учреждений недостаточно спецтехники для уборки снега.

После скандала с вывозом снега в Самаре глава города Елена Лапушкина заявила, что Евгений Садовников покинул должность директора МП «Благоустройство». Вскоре появилась информация, что бывший чиновник рекомендован на должность заместителя главы Самарского района Самары по ЖКХ, но эту должность Евгений Садовников так и не занял. Более того, господина Садовникова объявили в федеральный розыск. «В связи с тем, что Садовников укрывался от вызовов к следователю, отключил телефон и покинул место жительства, обвинение предъявлено ему заочно. Он объявлен в розыск. Также уверен, что Садовников — не последний фигурант в этом деле, которое имеет все очевидные коррупционные признаки»,— прокомментировал тогда ситуацию депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн, который, по его же словам, является инициатором уголовного дела. Депутат допускал, что Евгений Садовников попросту выбран городской администрацией «козлом отпущения». Позже обвиняемый все же явился в отдел полиции. Суд избрал Евгению Садовнику меру пресечения в виде домашнего ареста.

Через несколько месяцев стало известно об уголовном деле в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Кедр1» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), другого крупного муниципального подрядчика, занимающегося содержанием городских дорог. За последние пять лет компания получила госконтракты на общую сумму в размере более 2 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка организации превысила 676 млн руб., при этом прибыли у компании, согласно отчету о финансовых результатах, нет — убыток составил 10 тыс. руб. Собственником ООО «Кедр1» указан Виталий Зайцев, генеральным директором является Владимир Акимов.

Уголовное дело против Евгения Садовникова передали в суд в июне 2022 года. Чиновник свою вину отрицал. После предварительного слушания, с июля 2022 до февраля 2023 года, суд откладывал заседания по разным причинам, в том числе из-за неявки свидетелей. В понедельник, 27 февраля, производство по делу прекратилось в связи с истечением сроков давности уголовного преступления. Однако, как поясняет парт­нер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, срок давности по составу, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, составляет 10 лет с момента совершения наказуемого деяния. «Данная категория преступления, исходя из санкций, отнесена к категории тяжких преступлений, что определяет и срок давности. Есть понятие длящегося преступления, которое считается оконченным в момент совершения последнего из череды действий, входящих в состав вменяемого преступления»,— говорит Дмитрий Горбунов. Депутат Александр Хинштейн отметил, что суд признал наличие преступления. «Дело, возбуждения которого я ранее добивался, прекращено за истечением срока давности с согласия подсудимого — экс-директора МП „Благоустройство“, то есть по нереабилитирующим основаниям. Иными словами, суд (и сам чиновник!) признал, что преступление было, но сажать за него уже нельзя. На месте фигурантов дела и их подельниковпокровителей я бы не очень радовался. Впереди их ждет еще много интересного. Тем более что качество уборки снега в Самаре по-прежнему продолжает вызывать массовое возмущение жителей»,— написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Сабрина Самедова